日韩经济指标预测--8月14日-8月21日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月12日当周 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 7月 -- 3.2% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 -- +2.6% 进口(较上年同期) -- +2.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差27 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,899 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超422 8月15日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -1.4% (较上月) -- 持平 8月16日(五) 无重要经济数据公布。 8月19日当周 8月18日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本出口(较上年同期) 7月 +13.1% +7.4% 进口(较上年同期) +15.4% +11.8% 贸易收支(亿日圆) 逆差7,856 逆差1,808 8月19日(一) 无重要经济数据公布。 8月20日(二) 无重要经济数据公布。 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 正13 (完)