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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 07:08 BJT

表格：新西兰第二季实质零售销售较前季增长1.7%，增幅大于市场预估

以下为详细数据，括号内为前值:(%)

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经季节调整季度实质零售销售较前季变动:

13年第二季 13年第一季 12年第二季

+1.7 +0.9 (+0.5) +1.1

(扣除汽车的零售销售)

+2.3 +1.0 (+0.6) +0.6

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季度实际零售销售较上年同期变动:

13年第二季 13年第一季 12年第二季

+3.3 +3.2 +4.7

(扣除汽车的零售销售)

+3.8 +2.1 +3.9

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2013年第三季零售销售数据将于11月14日公布。(完)

(编译 侯向明；审校 张涛/徐文焰)
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