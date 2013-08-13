表格：新西兰第二季实质零售销售较前季增长1.7%，增幅大于市场预估

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补和预报美国将降雨
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。
以下为详细数据，括号内为前值:(%)
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经季节调整季度实质零售销售较前季变动:
13年第二季 13年第一季 12年第二季
+1.7 +0.9 (+0.5) +1.1
(扣除汽车的零售销售)
+2.3 +1.0 (+0.6) +0.6
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季度实际零售销售较上年同期变动:
13年第二季 13年第一季 12年第二季
+3.3 +3.2 +4.7
(扣除汽车的零售销售)
+3.8 +2.1 +3.9
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2013年第三季零售销售数据将于11月14日公布。(完)
(编译 侯向明；审校 张涛/徐文焰)
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。