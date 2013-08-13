欧洲经济指标预测--8月14日-8月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月12日当周 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.2% -0.20% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第二季初值 +0.6% +0.1% (较上年同期)(未经季节调整) +0.3% -1.4% 0645 法国HICP(较前月) 7月终值 -0.4% +0.2% (较上年同期) +1.1% +1.0% 0645 法国非农业就业 第二季 -- -0.10% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.2% 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变- 8月 0-9-0 0-9-0 降息) 0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 减少1.5 减少2.12 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 6月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期 截至6月的三个 +2.0% +1.7% ) 月 (不包括奖金)(较上年同期) +1.1% +1.0% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.2% -0.2% (较上年同期) -0.8% -1.1% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 4.8 8月15日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.6% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 8月16日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余196 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余95 0800 欧元区净投资(亿欧元) 6月 -- 净流入301 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差152 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 7月终值 -0.5% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 8月19日当周 8月19日(一) 无重要经济数据或事件公布。 8月20日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -- 102.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 31 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 -- 负12 (完)