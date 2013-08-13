美国经济：7月核心零售销售创七个月来最大增幅，暗示经济持续改善

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美联储主席贝南克上月表示，可能在年底前缩减每月购债规模；购债计画的目的在于压低借贷成本，并提振就业。

目前美联储每月买进850亿美元长期债券，也就是所谓的量化宽松。许多分析师预期美联储最快在9月缩减购债。

新泽西州WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“今日零售销售数据，应该会让美联储维持在缩减量化宽松的轨道上。”

数据公布后美国政府公债收益率(殖利率)上扬，这显示投资人认为美联储紧缩政策的机率上升。美国股市走高。

7月美国百货公司销售跳增0.6%，创下2012年3月以来最大增幅。医药及个人用品零售销售也强劲增长。

全美独立企业联盟(NFIB)显示，7月小型企业主的信心改善，这更加显示经济活动可能在下半年加速扩张。

不过美国商务部在另一份报告中指出，6月除了汽车业以外的零售业存货下滑，而存货数据是计算国内生产总值(GDP)的一环。疲弱的存货数据让分析师略为调降第二季的成长估值。

美国政府上月公布4-6月当季经济成长环比年率初估为1.7%。