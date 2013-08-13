美国经济：7月核心零售销售创七个月来最大增幅，暗示经济持续改善

纽约期市：期棉上涨，因出口销售强劲
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
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美联储主席贝南克上月表示，可能在年底前缩减每月购债规模；购债计画的目的在于压低借贷成本，并提振就业。
目前美联储每月买进850亿美元长期债券，也就是所谓的量化宽松。许多分析师预期美联储最快在9月缩减购债。
新泽西州WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“今日零售销售数据，应该会让美联储维持在缩减量化宽松的轨道上。”
数据公布后美国政府公债收益率(殖利率)上扬，这显示投资人认为美联储紧缩政策的机率上升。美国股市走高。
7月美国百货公司销售跳增0.6%，创下2012年3月以来最大增幅。医药及个人用品零售销售也强劲增长。
全美独立企业联盟(NFIB)显示，7月小型企业主的信心改善，这更加显示经济活动可能在下半年加速扩张。
不过美国商务部在另一份报告中指出，6月除了汽车业以外的零售业存货下滑，而存货数据是计算国内生产总值(GDP)的一环。疲弱的存货数据让分析师略为调降第二季的成长估值。
美国政府上月公布4-6月当季经济成长环比年率初估为1.7%。
另一份美国劳工部的报告显示，美国7月进口物价增幅小于预期，暗示通胀压力不大。(完)
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。