版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 07:05 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆突破云区，由日圆走势所主导

2251GMT

* 开盘较云区高出1%，走势由日圆带动，突然下探云区走势看来已淡去

* 动能分析与均线排列呈现冲突讯号

* 今日未有日本重大经济数据，关注重点在于日股，日经指数期货上涨0.8%

* 云区顶部129.38为支撑，7月/8月跌势的61.8%回档位130.92为阻力

* 可能延续近期震荡整理

* 浏览技术图表，请点选：(link.reuters.com/sef42v)(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐