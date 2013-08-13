《汇市简讯》欧元/日圆突破云区，由日圆走势所主导

纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
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* 开盘较云区高出1%，走势由日圆带动，突然下探云区走势看来已淡去
* 动能分析与均线排列呈现冲突讯号
* 今日未有日本重大经济数据，关注重点在于日股，日经指数期货上涨0.8%
* 云区顶部129.38为支撑，7月/8月跌势的61.8%回档位130.92为阻力
* 可能延续近期震荡整理
* 浏览技术图表，请点选：(link.reuters.com/sef42v)(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张荻)
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
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