拉美汇市：拉美货币走贬，因美国零售销售数据优于预期

标题新闻：美国将向IMF重申其在监督各国汇率政策和发现贸易失衡方面的作用-美财政部高官
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路透里约热内卢8月13日 - 拉美货币周二走贬，此前美国零售销售数据强于预期，暗示该国经济获得足够动能，可以经受削减货币刺激计划的影响。
数据显示，扣除汽车、汽油和建筑材料的美国零售销售增速创七个月以来最快，令投资者愈发担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将很快缩减购债计划。该项计划曾燃起投资者对新兴市场风险资产的偏好。
墨西哥披索兑美元 下降0.7%至12.7570，延续周一跌势。总统Enrique Pena Nieto推出的能源改革措施令市场有些失望，部分投资者认为此举过于谨慎，拖累披索周一下滑。
披索上周收盘价高于12.60，因投资者越发预期改革将吸引大规模外资进入墨西哥。
即便这种乐观情绪消退，但一些分析师称，披索仍有望上涨，因投资者或许低估了主要油企重返墨西哥市场的兴趣。
巴西雷亚尔兑美元 走软0.6%，接近2.3水准。这让投资者观望央行是否会出手干预。
智利披索兑美元 下滑0.4%，而跌势受铜价上涨 抑制。铜是该国的主要出口品。(完)
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