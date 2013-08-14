美国个股：苹果若扩大股票回购，股价最高可到700美元--投资大亨伊坎

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
* 伊坎的信心投票提振苹果股价跳升
* 伊坎称苹果价值“被极度低估”
路透旧金山/纽约8月13日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周二表示，他已经累积了大量苹果 股票，并认为如果苹果执行长库克推动进行更大规模的股票回购，苹果股价有可能最高涨到每股700美元。
伊坎称自己与库克在周二进行了“良好对话”，他们计划很快再次进行交流。伊坎对苹果股票感兴趣的消息推动苹果股价在Nasdaq市场大涨4.75%至489.57美元。
伊坎在接受电话访问时称，苹果目前有能力按3%的资金成本借款融资，进行1,500亿美元的股票回购。
“如果苹果现在这样做，而且获利增长速度只要达到10%，即便维持目前的市盈率，其股价就应该会达到每股700美元，”伊坎对路透表示。他还补充称，苹果有“巨大的借款能力，相对很低的负债，而且市盈率低。”
伊坎周二发出的两条推特中，有一条指出苹果价值“被极度低估”。
伊坎没有透露他持有多少苹果股票。按规定，持股比例达到或超过5%的投资者必须在达到这一界限后10天内对外披露持股情况。
“今天与库克进行了良好对话。讨论了我认为苹果现在就应该进行更大规模股票回购的看法，”伊坎的推特称。“我们计划很快再次进行交流。”
“我们目前持有大量苹果股票。我们认为该公司的价值被极度低估，”他补充称。
作为全球最大的科技企业，苹果今年面临越来越多的来自股东的压力，因为公司营收和获利增速开始放缓。
4月时，苹果表示计划在2015年底之前向股东返还1,000亿美元，是之前计划规模的两倍。该公司已经通过上调股息15%和将股票回购规模提高五倍至600亿美元，部分实现了该计划。
苹果预计将在今年稍后推出最新版iPhone和iPad。市场还一直揣测苹果也许计划在近期推出某种电视或智能手表产品。
苹果股价周二在Nasdaq市场收高4.8%，报489.57美元，为1月23日以来最高收盘位。苹果股价较2012年9月创下的峰值已下跌了30%。
周二约有3,100万股苹果股票易手，是近期日均成交量的近三倍。目前该股股价较约470美元的200日移动均线切入位高出近20美元。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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