金砖国家：8月13日股汇市收盘纵览

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透8月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月13日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报965.94点。
中国股市：沪综指收盘小涨，钢铁水泥股强势顶住获利盘抛压
香港股市：收涨1.2%创11周收盘高位，中资银行股引领涨势
中国汇市：人民币微收升，连三天尾盘大行购汇令6.12关卡易手
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印度股市：上涨1.5%，创近一个月以来最大单日涨幅，资讯科技(IT)类股扬升，其中Infosys飙涨至28个月高位，因该行业业务前景乐观，另外之前受创的银行类股亦上涨。指标BSE指数 上升1.49%或282.86点，收报19,229.84点，连续第三日上涨，创下8月1日以来的最高收盘价。NSE指数 升1.55%或86.90点，收报5,699.30点，略低于重要心理关口5,700水准。
印度汇市：印度卢比小幅走强，此前政府决定上调黄金和白银的进口关税，但交易商称这种零敲碎打的方式未能带给市场足够的信心。卢比兑美元 收报61.19/20，周一收报61.2750/2850，盘中交投于60.9650-61.66区间。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,338.850点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.24%至734.12点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.31%，报33.10卢布，卢布兑欧元 上升0.01%，报43.8835卢布。
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巴西股市：上涨，此前美国亚特兰大联储总裁洛克哈特暗示，经济表现仍旧喜忧参半，难以制定缩减大规模购债计划的详细途径。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.60%，收报50,600.55点。
巴西汇市：拉美货币走贬，因美国零售销售数据优于预期
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南非股市：小幅上升，连续第二日改写纪录收盘高位，铜和煤炭价格上涨带动Assore 和African Rainbow Minerals 等基本金属制造商走升，进而提振大盘。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.43%，至史上最高收位38,235.45点。综合指数 收高0.44%，报42,685.35点，亦为纪录收盘高位。
南非汇市：兰特兑美元下滑，受美国零售销售数据打压 (完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。