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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 08:35 BJT

金砖国家：8月13日股汇市收盘纵览

路透8月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月13日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报965.94点。

中国股市：沪综指收盘小涨，钢铁水泥股强势顶住获利盘抛压

香港股市：收涨1.2%创11周收盘高位，中资银行股引领涨势

中国汇市：人民币微收升，连三天尾盘大行购汇令6.12关卡易手

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印度股市：上涨1.5%，创近一个月以来最大单日涨幅，资讯科技(IT)类股扬升，其中Infosys飙涨至28个月高位，因该行业业务前景乐观，另外之前受创的银行类股亦上涨。指标BSE指数 上升1.49%或282.86点，收报19,229.84点，连续第三日上涨，创下8月1日以来的最高收盘价。NSE指数 升1.55%或86.90点，收报5,699.30点，略低于重要心理关口5,700水准。

印度汇市：印度卢比小幅走强，此前政府决定上调黄金和白银的进口关税，但交易商称这种零敲碎打的方式未能带给市场足够的信心。卢比兑美元 收报61.19/20，周一收报61.2750/2850，盘中交投于60.9650-61.66区间。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,338.850点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.24%至734.12点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.31%，报33.10卢布，卢布兑欧元 上升0.01%，报43.8835卢布。

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巴西股市：上涨，此前美国亚特兰大联储总裁洛克哈特暗示，经济表现仍旧喜忧参半，难以制定缩减大规模购债计划的详细途径。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.60%，收报50,600.55点。

巴西汇市：拉美货币走贬，因美国零售销售数据优于预期

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南非股市：小幅上升，连续第二日改写纪录收盘高位，铜和煤炭价格上涨带动Assore 和African Rainbow Minerals 等基本金属制造商走升，进而提振大盘。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.43%，至史上最高收位38,235.45点。综合指数 收高0.44%，报42,685.35点，亦为纪录收盘高位。

南非汇市：兰特兑美元下滑，受美国零售销售数据打压 (完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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