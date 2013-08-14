版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 08:10 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月14日

* 头版头条:

--类似于温州金改意义的中国首个生态文明先行示范区近期有望落户福建。业内人士称，这是十八大报告提出生态文明概念以来，中国即将批准设立的第一个国家级生态文明先行示范区。

* 其他:

--中证视点：金融和互联网融合是互联网企业在政策天花板下的博弈，对于新生事物的发展，既需要企业的大胆尝试，也需要监管层有破除金融垄断的决心、开放的心态和市场化的监管手段。

--嘉实基金上报的绝对收益定期开放混合型证券投资基金近日通过证监会答辩，意味着真正意义上的对冲基金将在中国实现公募化，

--国家外汇管理局13日公布，二季度境外投资者对境内金融机构直接投资流入4.43亿美元人民币，净流入4.42亿美元。

--据媒体报道，温州日前对限购政策进行微调。温州市户籍居民家庭如果已在温州市区拥有一套住房，可以再购买一套市区住房，名下无房的可以购买两套。

--浦发银行 半年报显示，税后归属于上市公司股东的净利润193.86亿元，比上年同期增长12.76%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐