中国个股：华域汽车称斥9.3亿美元收购合资公司股权，拟发60亿公司债

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透上海8月14日 - 中国最大汽车公司上汽集团 旗下零部件企业--华域汽车系统股份公司 周三公告称，拟斥资9.284亿美元向美国伟世通 收购双方一家合资公司50%股权；华域汽车还计划发行至多60亿元人民币的公司债。
此次收购标的为延锋伟世通汽车饰件系统公司，华域与伟世通各持一半股权。延锋公司主要业务领域覆盖汽车内饰系统、外饰系统、座椅系统、电子系统和安全系统等，除内饰系统为自营业务，其余为下属合资企业业务。延锋公司去年营收为397.71亿元。
公告指出，延锋公司汽车内饰业务已具备自主的技术开发体系、独立的市场客户体系和完善的运营管理体系，收购后将进一步加快汽车内饰业务的国内外市场拓展，加速进入全球供应体系。另外，本次交易将有效提升华域在延锋公司下属汽车外饰系统、座椅系统、电子系统、安全系统等合资企业中的股权比例。
公告称，本次交易后，华域与美国伟世通的合作领域将有所调整。美国伟世通出于业务调整需要，将全面退出延锋公司的汽车内饰业务，华域将继续保持并深化延锋公司与美国伟世通在汽车电子领域的合作。
据美国伟世通周二晚间发布的声明，伟世通以约12亿美元价格向华域汽车出售其在延锋伟世通及其下属子公司的权益；同时伟世通将收购在延锋伟世通电子公司的部分股权，从而取得后者控股权。
公告还显示，其公司债发行规模将不超过60亿元，期限不超过五年，募集资金用于调整公司债务结构、补充营运资金、投资于资本性支出项目中的一种或几种用途。
华域汽车周二收报8.06元，过去一个月累计上涨8.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。