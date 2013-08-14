版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月14日

*工商时报：

--据了解，行政院已核定〞两岸保险业务往来及投资许可办法〞，取消大陆保险业在台设立代表处及参股需有信用评等规定，大幅对陆资来台松绑。同时，台湾的保险业者赴大陆投资，新增可设立分公司或子公司，增加保险业在大陆投资经营的弹性。

--经济部拟积极向外商招手进驻自由经济示范区，设立亚洲半导体设备维修基地，不但可销售新品及备用零件，也可将6寸、8寸晶圆厂重新翻修组装，再出口提供亚洲或全球性需求服务。

--中油结盟大陆中石油，决定登陆福建耕耘加油站业务，规划建置200家据点，总投资额新台币260亿台币，开启台湾切入大陆油品市场通路先驱。

*经济日报：

--行政院长江宜桦昨日指出，10月电价将如期调涨，否则就算请神仙来经营台电也无法永续成长。不过，政府并非铁石心肠，针对一定用电度数以下的小家庭与小商家，涨幅还可再微调。

--行政院长江宜桦昨日专访时指出，今年下半年经济成长率预估在2.4%至3.0%之间，全年经济成长〞保二〞有望。他看好自由经济示范区两年见效，尽管内阁身处在狂风暴雨中，依旧要向前挺进、打破闷经济。

--抢食房贷市场大饼，银行业者指出，近来房贷市场再掀杀价风，各大银行陆续祭出前半年贴近央行〞底线利率〞1.84%疯狂抢案子；其中，北市精华地区及竹科一段式房贷利率杀破1.9%，利率创全台最低。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐