《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月14日

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
*工商时报：
--据了解，行政院已核定〞两岸保险业务往来及投资许可办法〞，取消大陆保险业在台设立代表处及参股需有信用评等规定，大幅对陆资来台松绑。同时，台湾的保险业者赴大陆投资，新增可设立分公司或子公司，增加保险业在大陆投资经营的弹性。
--经济部拟积极向外商招手进驻自由经济示范区，设立亚洲半导体设备维修基地，不但可销售新品及备用零件，也可将6寸、8寸晶圆厂重新翻修组装，再出口提供亚洲或全球性需求服务。
--中油结盟大陆中石油，决定登陆福建耕耘加油站业务，规划建置200家据点，总投资额新台币260亿台币，开启台湾切入大陆油品市场通路先驱。
*经济日报：
--行政院长江宜桦昨日指出，10月电价将如期调涨，否则就算请神仙来经营台电也无法永续成长。不过，政府并非铁石心肠，针对一定用电度数以下的小家庭与小商家，涨幅还可再微调。
--行政院长江宜桦昨日专访时指出，今年下半年经济成长率预估在2.4%至3.0%之间，全年经济成长〞保二〞有望。他看好自由经济示范区两年见效，尽管内阁身处在狂风暴雨中，依旧要向前挺进、打破闷经济。
--抢食房贷市场大饼，银行业者指出，近来房贷市场再掀杀价风，各大银行陆续祭出前半年贴近央行〞底线利率〞1.84%疯狂抢案子；其中，北市精华地区及竹科一段式房贷利率杀破1.9%，利率创全台最低。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。