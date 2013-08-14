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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 08:45 BJT

全球金市：大跌后持稳，美联储缩减刺激计划的忧虑挥之不去

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在9月开始缩减其买债刺激计划，尽管通胀低于目标。

俄罗斯央行表示，第二季黄金与外汇储备价值下降139亿美元至5,138亿，主因金价下跌。

印度的黄金进口税调高至10%的纪录高位，同时调升黄金的消费税。

印度金价本周可能上涨，主因进口税调升和美元疲弱。(完)
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