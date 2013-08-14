中国保险：保险公司新经营评价指标体系拟不久后出台--报载

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透北京8月14日 - 上海证券报周三援引权威渠道报道，中国保监会拟构建一套全新的保险公司经营评价指标体系，目前正在征求意见，预计不久后将出台。
新体系旨在引导保险公司提高经营管理水平、转变发展方式。经营评价指标体系和服务评价指标体系、分类监管体系相互独立，分别从经营、服务和风险角度对保险公司进行评价，共同组成完整的保险监管评价体系。
报道援引知情人士称，早在年初，保监会就经营评价指标体系的定位进行了研究，5月下旬，初稿征求了保监会内部相关部门的意见，并于近期向相关保险公司征求了意见。
“经营评价指标体系主要由定量指标构成，将从发展规模和速度、发展方式、经济效益、社会贡献四个方面对保险公司进行评价。”该知情人士表示。
监管部门旨在通过建立这套经营评价指标体系，来反映保险公司当下的经营状况，引导保险公司转变发展方式，摒弃粗放式增长，走内涵式发展道路。
指标体系细化至：车险收入占比、未决赔款准备金提取偏差率、基础设施投资、投资性业务占比及退保率、新业务价值增长率、佣金及手续费率等。
此外，在经营评价指标体系中，保监会只计算评价指标的指标值，不设定评价标准和评分规则。这主要因为，保险公司发展阶段不同，产品结构不同，经营评价标准也不同，难以找到统一、客观的评价标准和评分规则。
受行业周期和外部经济周围叠加的影响，近年来中国保险发展的动力不足，已连续两年保费增长在10%左右，保监会主席项俊波稍早表示，要推动保险行业市场化改革，下一步将重点研究推进寿险费率政策的改革问题，主要是放开定价利率，管住准备金的评估率。 (完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。