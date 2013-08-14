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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 09:09 BJT

中国公开市场：今日仍可上报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透北京8月14日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。

央行周一续作755亿元人民币三年期央票，利率3.50%。但周二公开市场的110亿元七天期逆回购，中标利率却达3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于二级市场水平。受此影响，资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。

据路透计算，本周公开市场将有1,300亿元央票到期，及460亿元逆回购到期。

中国央行上周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。(完)

**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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