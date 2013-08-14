中国公开市场：今日仍可上报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透北京8月14日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。
央行周一续作755亿元人民币三年期央票，利率3.50%。但周二公开市场的110亿元七天期逆回购，中标利率却达3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于二级市场水平。受此影响，资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。
据路透计算，本周公开市场将有1,300亿元央票到期，及460亿元逆回购到期。
中国央行上周继续通过公开市场逆回购操作来稳定市场预期，中标利率大幅下行，则清晰传达其引导资金利率稳步回归的政策意图。而对央行三年央票到期续发的创新之举，市场也从最初的“锁长放短”政策解读，转为偏中性看待。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。(完)
**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。