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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 09:16 BJT

香港新股：M&G Chemicals拟10月赴港上市筹资约5亿美元--华尔街日报

路透米兰8月13日 - 华尔街日报周二报导，两名直接了解情况的消息人士称，意大利M&G Chemicals计划10月在香港通过首次公开发行(IPO)筹资约5亿美元。

华尔街日报援引消息人士的话称，M&G已委任花旗证券和德意志银行负责本次IPO。M&G是软饮料瓶包装材料PET生产商。

报导称，该公司上个月已向香港证交所递交A1上市申请表格，正式启动在港上市程序。

尚未立即联系上M&G Chemicals置评。

M&G将成为自2011年6月普拉达(Prada)在香港上市以来，在该地上市的首家主要意大利企业。

不过，虽然意大利奢侈品牌具备韧性，且自2011年以来不断成功上市，但受市场震荡影响，全球一系列公司在最近几个月要么推迟或取消上市计划，要么下调发行价。

据公司网站显示，M&G的年营业额达约30亿美元，PET产能为170万吨。该公司的制造厂位于巴西、墨西哥、意大利和美国。(完) (编译 王翔琼；审校 张涛)
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