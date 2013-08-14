《中国报摘》--其他报纸重要消息8月14日

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
**上海证券报**
--为引导保险公司提高经营管理水平，中国保监会拟构建一套全新的经营评价指标体系，目前正在征求意见，预计不久后将出台。
--中国证券登记结算公司日前下发数字认证相关规则，意味着网上开立证券账户的政策及相关技术规范已经就绪，证券公司只需向中国结算报备业务方案并获得中证登下发的正式无异议函后便可启动。据悉，目前已经有四家公司上报的业务方案获得中证登的内部评审。
**第一财经日报**
--浙江省上半年不良贷款余额达1,046亿元人民币，包括浙江、江苏、山东三省的不良贷款余额已达2,471亿元，占全国不良贷款总量的45%左右。
--中国人民银行公布的《2013年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额196.21亿元，该数据今年上半年增长了约50亿，已超过去年全年增量。
**21世纪经济报 道**
--针对周五将宣布A+H招股的传闻，招商银行 回应称，公司尚未收到H股配股的核准文件，因此发行时间尚未确定。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。