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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 08:59 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月14日

**上海证券报**

--为引导保险公司提高经营管理水平，中国保监会拟构建一套全新的经营评价指标体系，目前正在征求意见，预计不久后将出台。

--中国证券登记结算公司日前下发数字认证相关规则，意味着网上开立证券账户的政策及相关技术规范已经就绪，证券公司只需向中国结算报备业务方案并获得中证登下发的正式无异议函后便可启动。据悉，目前已经有四家公司上报的业务方案获得中证登的内部评审。

**第一财经日报**

--浙江省上半年不良贷款余额达1,046亿元人民币，包括浙江、江苏、山东三省的不良贷款余额已达2,471亿元，占全国不良贷款总量的45%左右。

--中国人民银行公布的《2013年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截至二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额196.21亿元，该数据今年上半年增长了约50亿，已超过去年全年增量。

**21世纪经济报 道**

--针对周五将宣布A+H招股的传闻，招商银行 回应称，公司尚未收到H股配股的核准文件，因此发行时间尚未确定。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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