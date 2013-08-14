台湾财政：财政部将对中、韩的不锈钢冷轧钢品临时课征反倾销税

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透台北8月14日 - 台湾财政部周三表示，自8月15日(周四) 开始，针对中国、韩国制造的不锈钢冷轧钢品实施最高46.02%的临时反倾销税，为期四个月，期间并将由经济部调查厂商受害情形，再做最后的税率裁定。
财政部关务署表示，经财政部与经济部分别调查，初步认定中国大陆及韩国产制之不锈钢冷轧钢品有倾销情事，且对国内产业造成实质损害，课征反倾销税后中国大陆厂商税率在20.52-45.96%；韩国厂商税率在27.26%-46.02%。其中，韩国国际钢铁厂--POSCO 的倾销差率为27.26%，该公司2012年出口货物至台湾占同产品韩国出口至台湾的98%。
关务署表示，目前课征临时反倾销税的商品，目前皆为现行进口税率免税之项目。而本案尚需进行倾销最后调查，不排除依实地查核结果或发现其它新事证，获致不同的倾销差率。
台湾财政部目前针对中国大陆的毛巾类、靴靴类、过氧化苯甲醯、甲醛合次硫酸氢钠等已课微反倾销税的案件。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。