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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 09:00 BJT

台湾财政：财政部将对中、韩的不锈钢冷轧钢品临时课征反倾销税

路透台北8月14日 - 台湾财政部周三表示，自8月15日(周四) 开始，针对中国、韩国制造的不锈钢冷轧钢品实施最高46.02%的临时反倾销税，为期四个月，期间并将由经济部调查厂商受害情形，再做最后的税率裁定。

财政部关务署表示，经财政部与经济部分别调查，初步认定中国大陆及韩国产制之不锈钢冷轧钢品有倾销情事，且对国内产业造成实质损害，课征反倾销税后中国大陆厂商税率在20.52-45.96%；韩国厂商税率在27.26%-46.02%。其中，韩国国际钢铁厂--POSCO 的倾销差率为27.26%，该公司2012年出口货物至台湾占同产品韩国出口至台湾的98%。

关务署表示，目前课征临时反倾销税的商品，目前皆为现行进口税率免税之项目。而本案尚需进行倾销最后调查，不排除依实地查核结果或发现其它新事证，获致不同的倾销差率。

台湾财政部目前针对中国大陆的毛巾类、靴靴类、过氧化苯甲醯、甲醛合次硫酸氢钠等已课微反倾销税的案件。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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