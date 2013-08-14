《台湾重要政经日程》--8月14日

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
===================今日重要政经消息=====================
8/14(三)
--广达 公布第二季财报。
--14:00 富邦金控 投资人说明会。
--14:00 国民党中常会。
=================近期重要政经消息======================
8/16(五)
--17:00 主计总处公布第二季经济成长率统计值和全年预估值。第二季概估值为年增2.27%。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
--16:00 经济部公布7月外销订单。上月为年减3.5%。
8/22(四)
--08:30 主计总处公布7月季调失业率。上月为4.17%。
8/23(五)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数。上月指数为年减0.43%。 *--台电标售公司债，金额120亿台币。
8/26(一)
--16:10 央行公布7月M2年增率。6月为年增4.82%。
9/3(二)
--12:30 央行标售273天期国库券，金额300亿台币。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。