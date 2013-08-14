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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 09:33 BJT

印度经济：政府调高黄金进口税，以减轻卢比贬值压力

但市场参与者担心印度这种东拼西凑的作法将不足以阻止卢比的跌势，因当前正值印度经济走疲，且在美国刺激规模可能缩减的情况下，外资有可能外流。

由于在控制经常帐赤字方面欠缺更有力的办法，分析师表示，印度央行或许需要比预期更久地坚持自金融体系抽走资金的策略，这有可能进一步压抑经济活动，进而使其更难吸引外资流入。

“这些举措需要结构性改革来支撑。除非根本问题得以解决，否则卢比任何的喘息都将是短暂的，”渣打银行分析师Anubhuti Sahay表示。

在政府宣布调升黄金和白银进口税后，卢比兑美元 小幅回升，报61.12卢比。稍早曾跌至61.66，和8月6日创下的纪录低位61.80相去不远。今年以来卢比已下挫逾10%。

印度调高黄金进口税至10%的纪录高位，为八个月来第三度调升；同时也调升黄金消费税。

黄金是印度最大的进口奢侈品，而且是经常帐赤字来到纪录高位的主要因素。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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