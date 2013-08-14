印度经济：政府调高黄金进口税，以减轻卢比贬值压力

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
但市场参与者担心印度这种东拼西凑的作法将不足以阻止卢比的跌势，因当前正值印度经济走疲，且在美国刺激规模可能缩减的情况下，外资有可能外流。
由于在控制经常帐赤字方面欠缺更有力的办法，分析师表示，印度央行或许需要比预期更久地坚持自金融体系抽走资金的策略，这有可能进一步压抑经济活动，进而使其更难吸引外资流入。
“这些举措需要结构性改革来支撑。除非根本问题得以解决，否则卢比任何的喘息都将是短暂的，”渣打银行分析师Anubhuti Sahay表示。
在政府宣布调升黄金和白银进口税后，卢比兑美元 小幅回升，报61.12卢比。稍早曾跌至61.66，和8月6日创下的纪录低位61.80相去不远。今年以来卢比已下挫逾10%。
印度调高黄金进口税至10%的纪录高位，为八个月来第三度调升；同时也调升黄金消费税。
黄金是印度最大的进口奢侈品，而且是经常帐赤字来到纪录高位的主要因素。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。