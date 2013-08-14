专栏节选 :毁灭性创造是台股还魂丹--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月15日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾证券交易所成立近五十年来，近期散户参与程度可能是最低，成交量与融资比率相对于市值，均处于历史低点；若我们把这十年来的金融变化纳入考量，这就不令人意外了。一九二九年股市崩盘后，大萧条接着来袭，最后爆发二次世界大战，美国散户直到六○年代才重返股市。在那之前，即使战后近十年银行存款或债券收益率均不及一％，但散户仍愿意把钱放在这里。这与当前的景况十分类似。

要如何让投资人重回股市？时间是其一。那批没有十年、二十年前受伤记忆的新生代投资人，或许会重回股市。然而，我们也不必过度消极，运用好的政策及更现代的金融市场管理，也可改变历史；而最需要改变的，是主管机关的心态。就我来看，「保持现状」是主管机关制定政策的唯一准则。这当然可以理解，一如我过去提及台湾不稳定的外交地位，一旦发生金融变局，没有ＩＭＦ（国际货币基金）伸出援手，只能自求多福；加以还有一个时时等着台湾犯错的恶邻居在虎视眈眈。但是，这不能成为台湾金融产业故步自封的藉口。

拥抱现状最容易，但其成本则是原地踏步、毫无进展。台湾政府总是支持根深蒂固、不合时宜的管理政策，比方委托书争夺战。银行整并已成业界笑话，多数外资机构投资人也尽量避开银行股。不少朋友都担心台湾会成为下一个菲律宾──一个曾经相当先进、国民教养极佳的国家，却沦为亚洲区经济的后段班。但我认为台湾与日本较为相似，让日本陷入数十年经济困境的主因，就是决策者一动不如一静的社会文化所造成。日本和台湾最欠缺的，就是缺乏毁灭性创造的观念和勇气。

毁灭性创造是基于马克思的原始经济理论。尽管马克思反对资本主义，但他却比任何经济学者都了解，财富累积和资本之间的牵动；我认为毁灭性创造是资本主义最深远的分析之一。允许财富的侵蚀和资本的毁灭，才能让较新、成长较快的产业，有浮出枱面的空间；资本报酬率太低的企业或产业，必须让它们萎缩、倒闭，甚至整个消失；而这些垂死产业所留下的资金、人力资源和实体资本，才能被新一代的公司所运用。

如果你以为这个观念是源自于西方的物竞天择，而不适用于亚洲社会，那可就错了。事实上，有人认为这个观念是受东方神秘主义所影响，特别是印度教里，兼具毁灭与创造矛盾性格的毁灭之神湿婆。

要让经济发挥毁灭性创造最好与最重要的方法，就是让银行整并，且对另类投资活动，如私募股权基金及避险基金等，采取更开放的态度。他们是极具毁灭性创造的最有效媒介，也有助于促进新产业发展、活络台湾经济，进而重燃投资人对台股的热情。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.