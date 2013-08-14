中国金融：交行将向交易型银行转变，积极介入货币和债券等市场--董事长

路透北京8月14日 - 中国交通银行 董事长牛锡明称，当前经济正处于下行期，国家在宏观总量、调整结构等方面出台许多新举措，在此背景下银行一味做大规模并不可取，而应该由“加快发展”向“稳健发展”转变，交行则可以由资产持有型银行向交易型银行转变。

牛锡明在接受中国金融时报专访时称，交行应通过积极介入货币、债券、外汇及衍生产品交易等各个市场，扩大非信贷资金运作渠道和规模，优化资金投向与资产配置，在保证流动性的同时，让资产在流动中分散风险，扩大利润增长源。

“站在交行的角度，我认为可以由资产持有型银行向交易型银行转变，从做存量向做流量转变，这也是未来最有可能体现交行特色的经营领域。”他称，实现上述转变，交行将面临巨大的挑战。

他认为，目前在金融界，几乎所有的金融创新都围绕着银行，证券、基金、信托、保险的创新产品只有把银行拉上，才能卖出去。因此，银行怎样做到是“风险的有限承担者”而不是“风险的全部承担者”，是转型中的重大考验。

他强调，要提升跨境、跨业、跨市场的经营能力，这实际上是国际化、综合化经营问题。银行依托企业走出去而国际化，依托人民币国际化而国际化。银行应全面提升跨境跨业的规模和层次；应鼓励商业银行更好地、规范地发展理财业务，并稳步推进资产证券化。

牛锡明称，下半年，交行要做到“用好增量”，将利用信贷杠杆促进产业结构调整；并“盘活存量”，将持续优化资产业务结构，要特别强调做好存量资产的移位管理，通过移位管理加强信贷结构的调整，优化资产结构。要继续严格执行对融资平台、房地产、“两高一剩”等重点领域风险管控要求。

他强调，未来一段时间，中国银行业面临的经营大环境主要表现为经济增速趋缓和利率市场化加速推进两大基本特征。此外，互联网金融也加速了金融脱媒，并正在撼动传统银行的稳固地位。