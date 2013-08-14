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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 10:09 BJT

路透基点：SOHO中国寻求7亿美元再融资定期贷款

路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，房地产开发商SOHO中国在寻求一笔7亿美元的定期贷款。

据悉，汇丰与渣打正在协调和邀请银行，组成一个牵头银团。

这笔贷款期限约为四年，平均期限大概三年。

利率水平为较伦敦同业拆借利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码320基点，综合收益大约405基点。资金能以美元或港元提取。

消息人士说，筹资将用于为去年开始的一笔交易进行再融资。

2012年6月，SOHO中国签署一笔6.26亿美元的三年期可转让定期贷款，利率为较Libor或Hibor加码425个基点。

SOHO中国2012年实现营业额153亿元人民币，较上年增长169%。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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