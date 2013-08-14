版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 10:16 BJT

路透基点：台湾华通提出7,000万美元贷款需求建议书

路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士表示，台湾印刷电路板制造商华通电脑 已提出一笔7,000万美元五年期贷款申请，作为在重庆扩大生产之用。

消息人士表示，资金将用于在重庆建造一座电厂，承贷截止日期在9月初。

至少已有四家银行表达竞逐牵头行意愿。

华通一个月前已与18家银行签署50亿台币(1.67亿美元)五年期定期贷款，该笔贷款利率为较次级市场商业本票利率加码78个基点，税前最低利率为1.6%。台北富邦银行为额度代理行，台湾银行、远东商银、兆丰国际商银、以及台湾合库银为文件准备行。

华通电脑(惠州)有限公司于2011年8月获得一笔7,600万美元，8.5年期的分期摊还贷款，利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，牵头行为中国信托商业银行，玉山商银与远东商银为额度代理行，其他参与行包括兆丰商银、大众银行、台北富邦商银以及台湾合库银。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐