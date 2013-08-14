版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 10:13 BJT

路透基点：新疆哈密三塘湖煤矿区的200亿人民币贷款案签约--RLPC

路透香港8月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，针对新疆维吾尔自治区哈密三塘湖煤矿区项目而开展的200亿人民币(33亿美元)15年期定期贷款案已签约。

国家开发银行新疆分行担任牵头行及代理行，承贷120亿元人民币。中国进出口银行新疆分行(55元亿人人民币)、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行(20亿元人民币)、华夏银行乌鲁木齐分行(3亿元人民币)和乌鲁木齐市商业银行(2亿元人民币)参贷。

本案已于7月23日签约。

一如先前报导，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，贷款在三年的宽限期之后开始偿还。贷款以采矿权作抵押。

这项贷款将透过新疆维吾尔自治区财政厅所设立的融资平台－－新疆国有资产经营投资有限责任公司担任借款方。

根据当地媒体，哈密三塘湖煤矿区项目包括19座煤田，年产量预估达1.22亿吨。完工后将成为新疆最大的整装煤田。(完) (编译 王翔琼；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐