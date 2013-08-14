美国债市：上周大规模标售后，持有中长天期公债的投资人增加--调查

路透8月14日 - 摩根大通证券周二公布一项调查显示，美国政府上周季度再融资操作大规模标售720亿美元公债之后，多数投资人增持中长期美国公债，押注其收益率(殖利率)将会下滑。

摩根大通证券指出，周一称其中长天期美债持仓高过指标投资组合比重的投资人比率，从一周前的15%上升至21%。

扩大持有中长期美债，将使得投资人的投资组合在预期市场大涨时面临更大的存续期、亦即利率风险，而市场大涨通常会使中长期债券产生较短天期债券更高的回报。

在摩根大通针对美债客户的调查中，有64%的受访者称其美国政府公债存续期呈现“中性”，也就是中长期美债持仓与指标投资组合比重一致，这一比例低于上周的70%。

15%的美债客户称，他们的美债存续期“偏低”，也就是中场天期美债持仓低于指标投资组合比重，而这一比例持平于上周水准。

摩根大通指出，本周中长期公债持仓比重高于基准的比例较低于基准的比例多出六个百分点，一周前则是旗鼓相当。

被视为是进行投机操作的积极客户中，有62%称中长期债券与指标投资组合比重一致，低于一周前的77%。

23%的积极客户中称其中长天期美债持仓高过指标投资组合比重，高于前一周的8%，称存续期低于指标投资组合的积极客户比重为15%，持平于前一周。

摩根大通每周针对40-60名美债客户进行调查，其中有60%是基金经理、25%是投机帐户、15%是央行及主权财富基金。