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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 10:18 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投走贬，因美国经济数据向好激励美元续强

路透台北8月14日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投区间偏贬。交易员认为，由于美国7月零售数据增幅扩大，激励国际美元续强，台币早盘实质交投随日圆 、韩元 走弱。

汇银人士表示，又一位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员出面喊话不排除9月利率会议缩减购债规模的可能性，加以美国周二公布7月核心零售销售创七个月来最大增幅，支撑美联储9月开始缩减购债的论调，消息面引领国际美元持续走高，拖累台币盘初略显疲弱，料今日实质交投区间持续微幅向上挪移。

“FED官员一个接一个出来讲话，只要数据不要太差，9月确定要缩减购债规模了。”一位当地银行交易员称。

至于资金流向方面，交易员指出，今天出口商在台币29.970上方抛汇意愿增强，不过仍有部分出口商较为惜售，台币越靠近30元价位，出口商抛汇量能将更加踊跃，而外资美元买盘虽在但量能不大，推估今日台币实质交投区间偏弱盘整的可能性较高。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，不排除美联储在9月会议上缩减购债规模的可能性，但美联储采取如此行动将取决于是否有证据显示，在减弱货币刺激政策的情况下美国经济复苏仍能保持在轨道之上。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.965-29.975，上日在29.946-29.964，上日收盘价为30.002。

本地时间10:01时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升3.5分报29.967。

交易员观察市场最新动态：

* 国际美元续强，日圆、韩元早盘明显走弱

* 台币盘初跟随主要亚币趋贬整理

* 出口商在台币29.97上方抛汇意愿较高，抛汇量能略较上日增加

* 台股 盘初走跌，早盘外资美元买盘仍在但不多

* 开盘53分钟台北外汇经纪公司成交量约1.47亿美元，交投较上日同时段略显增温

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.950-29.990

最新相关报导链接：

* 中国人民币兑美元中间价 为6.1720元,上日收报6.1217元

* 美国经济：美联储可能9月开始缩减买债计划--亚特兰大联储总裁

* 美国经济：7月核心零售销售创七个月来最大增幅，暗示经济持续改善

* 东京汇市：美元因美债收益率攀升而全线走强，新西兰元跳升

* 欧洲汇市：英镑兑欧元升至六周高位，市场关注就业数据

* 纽约汇市：美元兑欧元和日圆走强，因美国零售销售增速为七个月来最快 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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