台湾汇市：台币早盘实质交投走贬，因美国经济数据向好激励美元续强

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透台北8月14日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投区间偏贬。交易员认为，由于美国7月零售数据增幅扩大，激励国际美元续强，台币早盘实质交投随日圆 、韩元 走弱。
汇银人士表示，又一位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员出面喊话不排除9月利率会议缩减购债规模的可能性，加以美国周二公布7月核心零售销售创七个月来最大增幅，支撑美联储9月开始缩减购债的论调，消息面引领国际美元持续走高，拖累台币盘初略显疲弱，料今日实质交投区间持续微幅向上挪移。
“FED官员一个接一个出来讲话，只要数据不要太差，9月确定要缩减购债规模了。”一位当地银行交易员称。
至于资金流向方面，交易员指出，今天出口商在台币29.970上方抛汇意愿增强，不过仍有部分出口商较为惜售，台币越靠近30元价位，出口商抛汇量能将更加踊跃，而外资美元买盘虽在但量能不大，推估今日台币实质交投区间偏弱盘整的可能性较高。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，不排除美联储在9月会议上缩减购债规模的可能性，但美联储采取如此行动将取决于是否有证据显示，在减弱货币刺激政策的情况下美国经济复苏仍能保持在轨道之上。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.965-29.975，上日在29.946-29.964，上日收盘价为30.002。
本地时间10:01时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升3.5分报29.967。
交易员观察市场最新动态：
* 国际美元续强，日圆、韩元早盘明显走弱
* 台币盘初跟随主要亚币趋贬整理
* 出口商在台币29.97上方抛汇意愿较高，抛汇量能略较上日增加
* 台股 盘初走跌，早盘外资美元买盘仍在但不多
* 开盘53分钟台北外汇经纪公司成交量约1.47亿美元，交投较上日同时段略显增温
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.950-29.990
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* 纽约汇市：美元兑欧元和日圆走强，因美国零售销售增速为七个月来最快 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
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