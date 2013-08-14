台湾货币市场：短率暂无变化，市场关注中期利率走势

* 资金水位稍降，但短率暂无变化

* 两年期NCD发行排挤短天期央存单

* 短票市场利率区间低位成交增多

记者 林妙容

路透台北8月14日 - 台湾银行间短率周三暂时没有明显变化。银行端在提存期中旬努力去化资金，主要银行的当日超额准备连续两天出现负数，加上今日有300亿台币的国库券交割紧缩因素，市场资金水位有所下降，但需求依旧不振，钱多的银行拆出仍有难度，利率水准大致持于上日。

在拆款市况平淡之际，各家金融机构关注中期利率走势及央行发行两年期存单的后续效应。

市场资金调拨人士指出，本周初央行在两年期存单发行的同时，也大致等量减少对银行端28天、91天及182天三种常规天期的收受力道。由于目前利率曲线呈现负斜率，28天期存单利率0.87%高于两年期存单利率0.78%，令银行蒙受利差损失，也推高后续央行标售一年期存单时，银行往上拉抬利率的意愿。

〞(两年期存单发行时)很多人的存单(额度)都被砍了，看起来也不会恢复。〞一本地银行人士说。

市场人士指出，长短天期存单相互排挤，加上上日标售的364天期国库券利率自谷底回升，市场初步认为下月初央行标售的一年期存单从0.65%起跳应属合理，高于本月初的加权平均利率0.63%。不过也必须同时考量市场资金供需的基本面而定。

台湾央行周二代财政部标售364天期国库券，其决标贴现率为0.647%，符合预期。此次得标利率较上次标售同天期国库券走高1.8基点，利率有触底反弹迹象。

本地时间11:52时：

**台币兑美元 微幅走高3.5分报29.967。

**台股 走低0.65%，报7,934.56点；成交量 报524.37亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.388%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上日为0.380-0.430%。

**短票市场区间低位成交渐多**

在短票市场方面，票券商及银行人士指出，今日在次级市场银行端询券意愿仍高，部分银行在积极去化资金的考量下，对利率下滑的态度软化，令区间低位的成交渐多。

〞没有办法，票券商就说没有票，0.66%如果不拿就没有。〞一大型银行交易员说。

此外，针对近期利率走势，一大型票券商指出，上日364天期国库券利率虽有走扬，但因为天期较长，且养券利差仍低，还不足以引起票券商的高度兴趣。但后续一年内较短天期的国库券标售，如果符合市场对利率的走扬预期，将吸引票券商更为积极进场。

上日国库券得标的行业分配，打破过去连续七期国库券由银行业100%得标的状况，票券商得标比率为1.83%，约当5.5亿台币。

今日30天期短票利率主要交投在0.66-0.67%，与上日相同。0.66%的成交多为两周内的稍短天期票券。

台湾央行周三存单到期金额3,622.5亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆4,460.9亿台币，其他交易日分别为周四3,843.9亿及周五1,526亿。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负23亿台币，累计超额准备为1,406亿，加计前期1%的超额准备为2,781亿台币。

**RP利率持稳低位**

债券市场附买回(RP)成交利率区间周三稳在低位。市场资金仍然充裕，尽管今日有国库券交割，但对市场影响不大。

一位票券商交易员表示，〞今日不缺资金，甚至没有收钱，不过外面钱还是蛮多的。〞

券商表示，上日标售的国库券主要是银行标走，〞反正银行的钱很多。〞他也称，客户端有询问要不要收钱，但囿于券源不够，因此多只是续做到期，未有新增。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%。主要成交区间偏低，大致和上交易日相似。