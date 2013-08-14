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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 10:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势偏软，日股表现未带来助力

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* 美元/日圆略为偏软，东京时段交易更加清淡

* 尽管市场焦点再度放在美国与日本间利差，但股市表现仍举足轻重

* 日经指数稍早一度上涨逼近14,000点，最低曾来到13,859.55点

* 美元/日圆和日股间的联动关系仍然存在，日圆交叉汇率亦是如此

* 98.00美元上方仍可见日本方面的美元/日圆买盘，并绵延向下(完)

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