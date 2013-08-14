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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 10:20 BJT

台湾债市：五年期公债殖利率随美债反弹，创逾二周高位

* 随美债殖利率反弹

* 五年公债殖利率盘中创下逾二周高位

路透台北8月14日 - 台湾五年期公债 殖利率周三反弹，由于美债殖利率大幅弹升，台债空头受激励，殖利率反弹至逾二周高位。

五年期公债102/2期8月2日盘中的高位在1.1740%。今日盘中高位在1.17%。

一位票券商交易员表示，近期债市对利空的反应较大，偏空整理格局不变。只不过，针对8月底的10年期新券的发行前交易，各方仍然相对关注。主要还是观察各期券之间的利差水位变化。

美国公债收益率(殖利率)周二迫近两年高位，此前数据显示在苦苦挣扎的欧洲经济可能已摆脱困境，且具韧性的美国消费者支出将可能推动下半年经济成长加速。指标10年期公债 收益率报2.721%，日内上涨10个基点。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间10:07，台股走跌0.5%

本地时间10:09最新报价：

* 102/2 殖利率弹升3.35基点，报1.11670%。

* 102/6 尚未成交

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* 更新版-美国经济：美联储可能9月开始缩减买债计划--亚特兰大联储总裁

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* 汽车产业：中国正在对汽车售价定价进行调查--中国汽车流通协会

* 表格：韩国7月经季节调整失业率为3.2%，与6月持平 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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