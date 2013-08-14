台湾债市：五年期公债殖利率随美债反弹，创逾二周高位

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
* 随美债殖利率反弹
* 五年公债殖利率盘中创下逾二周高位
路透台北8月14日 - 台湾五年期公债 殖利率周三反弹，由于美债殖利率大幅弹升，台债空头受激励，殖利率反弹至逾二周高位。
五年期公债102/2期8月2日盘中的高位在1.1740%。今日盘中高位在1.17%。
一位票券商交易员表示，近期债市对利空的反应较大，偏空整理格局不变。只不过，针对8月底的10年期新券的发行前交易，各方仍然相对关注。主要还是观察各期券之间的利差水位变化。
美国公债收益率(殖利率)周二迫近两年高位，此前数据显示在苦苦挣扎的欧洲经济可能已摆脱困境，且具韧性的美国消费者支出将可能推动下半年经济成长加速。指标10年期公债 收益率报2.721%，日内上涨10个基点。
交易员观察市场最新动态：
* 本地时间10:07，台股走跌0.5%
本地时间10:09最新报价：
* 102/2 殖利率弹升3.35基点，报1.11670%。
* 102/6 尚未成交
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* 表格：韩国7月经季节调整失业率为3.2%，与6月持平 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。