版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 17:14 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月14日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商   主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
======================================================================================= 
*中国电力      300       35       9   8/15簿记建档   光大银行     AAA      8/19    8/20
投资集团                                             农业银行
======================================================================================= 
*中国石化      300      100       9   8/15簿记建档   工商银行     AAA      8/16    8/19
                                  建设银行
=======================================================================================  
   
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
========================================================================================
*龙力生物        6.5     3     12   8/19簿记建档    华夏银行   AA-      8/21      8/22
 
========================================================================================
*南山集团       20      10     12 8/21-8/22簿记建档 建设银行   AA       8/23      8/26
                                                    国开行
========================================================================================
*广汇汽车       13       5     12 8/21-8/22簿记建档 工商银行   AA       8/23      8/26
服务股份公司                                        招商银行
========================================================================================
广发证券       135      30      3     8/15招标    工行/农行等  AAA      8/16      8/19
 
========================================================================================
阳谷祥光        10       5     12   8/15簿记建档     国开行    AA       8/16      8/19
铜业公司                                         
========================================================================================
新疆兵团农       8       6     12   8/15簿记建档    浦发银行   A+       8/19      8/20
七师柳沟总场                                            
========================================================================================
天津旅游         6.5     3.5   12   8/15簿记建档    渤海银行   AA       8/16      8/19
控股集团
========================================================================================
万达集团        18.5     4     12 8/16-8/19簿记建档 建设银行   AA-      8/20      8/21 
========================================================================================
四川水电投      10       5     12   8/16簿记建档    兴业银行   AA       8/19      8/20
资经营集团     
========================================================================================
厦门海翼集团    23      15      9   8/20簿记建档    建设银行   AA+      8/21      8/22 
                                                     国开行                                    
========================================================================================
盘锦北方         5.6     4     12   8/20簿记建档    中国银行   A+       8/22      8/23
沥青燃料公司                                        
========================================================================================
内蒙古博        22       8     12   8/20簿记建档    浦发银行   AA       8/22      8/23
源控股集团                                          进出口行
========================================================================================
    
    
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日) 
========================================================================================
*义乌小商品城 11        6       3   8/21簿记建档   中信银行    AA+       8/23     8/26
恒大开发公司
========================================================================================
四川长虹电子  20        10      5   8/15簿记建档   渤海银行    AA        8/16     8/19
集团                                               中信银行
========================================================================================
首都公路发展  30        15      5   8/15簿记建档   工商银行    AAA       8/16     8/19
集团                                               建设银行  
========================================================================================
首都公路发展  30        15      7   8/15簿记建档   工商银行    AAA       8/16     8/19
集团   
======================================================================================== 
新华都实业    25        10      5   8/15簿记建档   兴业银行    AA        8/16     8/19
集团                                               建设银行 
========================================================================================
唐山三友碱业   8         8      3   8/16簿记建档   交通银行    AA        8/19     8/20
集团
========================================================================================  
太仓市水       7.2       3.2    3   8/16簿记建档   光大银行    AA-       8/19     8/20
处理公司
========================================================================================  
嘉兴实业资    14         5      5   8/20簿记建档   中信银行    AA        8/22     8/23
产投资集团
========================================================================================
重庆乌江实业   6         3      3     推迟发行     光大银行    AA-        --       --
========================================================================================  
云南投资控股   5         5      5     推迟发行     中信银行    AA+        --       --
集团
========================================================================================
湘电集团       4.5       4.5    5     推迟发行     广发银行    AA         --       --
========================================================================================  
    
    
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
=========================================================================================
            
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
         
注:*代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐