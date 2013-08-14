《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月14日

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国电力 300 35 9 8/15簿记建档 光大银行 AAA 8/19 8/20 投资集团 农业银行 ======================================================================================= *中国石化 300 100 9 8/15簿记建档 工商银行 AAA 8/16 8/19 建设银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *龙力生物 6.5 3 12 8/19簿记建档 华夏银行 AA- 8/21 8/22 ======================================================================================== *南山集团 20 10 12 8/21-8/22簿记建档 建设银行 AA 8/23 8/26 国开行 ======================================================================================== *广汇汽车 13 5 12 8/21-8/22簿记建档 工商银行 AA 8/23 8/26 服务股份公司 招商银行 ======================================================================================== 广发证券 135 30 3 8/15招标 工行/农行等 AAA 8/16 8/19 ======================================================================================== 阳谷祥光 10 5 12 8/15簿记建档 国开行 AA 8/16 8/19 铜业公司 ======================================================================================== 新疆兵团农 8 6 12 8/15簿记建档 浦发银行 A+ 8/19 8/20 七师柳沟总场 ======================================================================================== 天津旅游 6.5 3.5 12 8/15簿记建档 渤海银行 AA 8/16 8/19 控股集团 ======================================================================================== 万达集团 18.5 4 12 8/16-8/19簿记建档 建设银行 AA- 8/20 8/21 ======================================================================================== 四川水电投 10 5 12 8/16簿记建档 兴业银行 AA 8/19 8/20 资经营集团 ======================================================================================== 厦门海翼集团 23 15 9 8/20簿记建档 建设银行 AA+ 8/21 8/22 国开行 ======================================================================================== 盘锦北方 5.6 4 12 8/20簿记建档 中国银行 A+ 8/22 8/23 沥青燃料公司 ======================================================================================== 内蒙古博 22 8 12 8/20簿记建档 浦发银行 AA 8/22 8/23 源控股集团 进出口行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *义乌小商品城 11 6 3 8/21簿记建档 中信银行 AA+ 8/23 8/26 恒大开发公司 ======================================================================================== 四川长虹电子 20 10 5 8/15簿记建档 渤海银行 AA 8/16 8/19 集团 中信银行 ======================================================================================== 首都公路发展 30 15 5 8/15簿记建档 工商银行 AAA 8/16 8/19 集团 建设银行 ======================================================================================== 首都公路发展 30 15 7 8/15簿记建档 工商银行 AAA 8/16 8/19 集团 ======================================================================================== 新华都实业 25 10 5 8/15簿记建档 兴业银行 AA 8/16 8/19 集团 建设银行 ======================================================================================== 唐山三友碱业 8 8 3 8/16簿记建档 交通银行 AA 8/19 8/20 集团 ======================================================================================== 太仓市水 7.2 3.2 3 8/16簿记建档 光大银行 AA- 8/19 8/20 处理公司 ======================================================================================== 嘉兴实业资 14 5 5 8/20簿记建档 中信银行 AA 8/22 8/23 产投资集团 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- -- ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，