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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 10:48 BJT

日本债市：公债价格微跌，10年期公债收益率脱离三个月低点

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.000%        +0.0      0.105%
 五年期公债                                  0.275%        +0.5      0.270%
 10年期公债                                  0.750%        +2.0      0.730%
 20年期公债                                  1.655%        +1.5      1.640%
 30年期公债                                  1.770%        +1.5      1.755%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   144.03       -0.11      144.14
                                                                           
 注1：公债期货涨跌为点数。                                       
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                       
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 朱晓军/王翔琼；审校 石冠兰/李春喜)
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