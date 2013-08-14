更新版 1-新债招标：中国三年国债利率高于预期，需求弱机构博边际兴趣更浓

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
* 三年国债中标利率3.77%，高于市场预期
* 央行三年央票续作利空进一步发酵
* 主要参与机构博边际兴趣更浓 (新增交易员评论和背景)
路透上海8月14日 - 中国财政部周三招标发行的三年期国债，延续近期一级市场中标利率走高行情。交易员表示，现券二级市场疲弱走势不改，机构需求寥寥，而央行续发三年期央票进一步挤占投资机构额度，导致今日参与机构博边际意图浓厚，招标结果明显偏高。
“没想到会这么高啊，不过现在这个行情，真的是考验想象力了，”华北一银行交易员表示，目前现券二级行情疲弱，机构需求不大，且从本次国债招标结果来看，边际比较宽，可见参与机构都在博边际，而据其了解参与机构以小行居多。
业内人士透露，财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，加权中标利率为3.77%，高于此前3.69%的市场预测均值；该期债边际中标利率为3.85%，首场投标倍数为1.56倍。
“央票续发挤占了主力投资机构的需求，整体需求弱，而交易盘参与一级主要为博边际，带动利率走高。”广发银行债券交易员郝一珺表示。
央行周一续作755亿元三年期央票，利率3.50%。但周二公开市场的110亿元七天期逆回购，中标利率却达3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于二级市场水平。受此影响，资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.6824%。二级市场上，剩余期限约2.5年的国债130004券 最新成交收益率为3.82%。
今日招标新债为财政部今年第17期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。
该期债8月15日开始计息，8月15日至8月19日进行分销，8月21日起上市交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，