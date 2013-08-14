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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 12:00 BJT

更新版 1-新债招标：中国三年国债利率高于预期，需求弱机构博边际兴趣更浓

* 三年国债中标利率3.77%，高于市场预期

* 央行三年央票续作利空进一步发酵

* 主要参与机构博边际兴趣更浓 (新增交易员评论和背景)

路透上海8月14日 - 中国财政部周三招标发行的三年期国债，延续近期一级市场中标利率走高行情。交易员表示，现券二级市场疲弱走势不改，机构需求寥寥，而央行续发三年期央票进一步挤占投资机构额度，导致今日参与机构博边际意图浓厚，招标结果明显偏高。

“没想到会这么高啊，不过现在这个行情，真的是考验想象力了，”华北一银行交易员表示，目前现券二级行情疲弱，机构需求不大，且从本次国债招标结果来看，边际比较宽，可见参与机构都在博边际，而据其了解参与机构以小行居多。

业内人士透露，财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，加权中标利率为3.77%，高于此前3.69%的市场预测均值；该期债边际中标利率为3.85%，首场投标倍数为1.56倍。

“央票续发挤占了主力投资机构的需求，整体需求弱，而交易盘参与一级主要为博边际，带动利率走高。”广发银行债券交易员郝一珺表示。

央行周一续作755亿元三年期央票，利率3.50%。但周二公开市场的110亿元七天期逆回购，中标利率却达3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于二级市场水平。受此影响，资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.6824%。二级市场上，剩余期限约2.5年的国债130004券 最新成交收益率为3.82%。

今日招标新债为财政部今年第17期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。

该期债8月15日开始计息，8月15日至8月19日进行分销，8月21日起上市交易。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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