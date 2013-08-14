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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:13 BJT

台湾债市：RP利率持稳低位，资金充裕未受国库券交割影响

路透台北8月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率区间周三稳于低位。市场资金仍然充裕，尽管今日有国库券交割，但对市场影响不大。

一位票券商交易员表示，〞今日不缺资金，甚至没有收钱，不过外面钱还是蛮多的。〞

证券商表示，上日标售的国库券主要是银行标走，〞反正银行的钱很多。〞他也称，客户端有询问要不要收钱，但囿于券源不够，因此多只是续做到期，未有新增。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%。主要成交区间偏低，大致和上交易日相似。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，和上日水位大致相同。

今日有300亿台币国库券发行的紧缩因素。台湾央行周二代财政部标售364天期国库券，其决标贴现率为0.647%，符合预期。此次得标利率较上次标售同天期国库券走高1.8基点，利率有触底反弹迹象。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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