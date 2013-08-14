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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:14 BJT

台湾股市：盘中下跌，鸿海第二季业绩打压股价下滑

路透台北8月14日 - 台湾股市周三早盘降至平盘下方，鸿海精密 下跌0.8%，此前该公司公布利润率缓慢回升。

0256GMT，加权股价指数 下跌0.7%，报7,930.57点，之前平开。百货贸易类指数 跌幅最大，下挫2%。

苹果 主要供应商鸿海第二季净利优于预期，因其力图使业务和客户基础多元化，但利润率仍然承压。

电子类指数 下降0.6%，金融保险类指数 跌0.5%。(完)
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