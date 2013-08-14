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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:16 BJT

韩国数据：7月出口修正后较上年同期增长2.6%，持平于初估值

路透首尔8月14日 - 周三公布的海关数据显示，韩国7月出口修正后为较上年同期增长2.6%，持平于初估值。这显示出依赖贸易的韩国经济成长动能不足。

韩国7月对欧盟出口较上年同期增长6.6%，对中国出口增长14.5%，对美国出口亦增长9.8%。

以下为韩国关税厅发布的7月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差2.5 顺差2.7

出口额(10亿美元) 45.8 45.8

(较上年同期变动%) +2.6 +2.6

进口额(10亿美元) 43.3 43.1

(较上年同期变动%) +3.2 +2.7

*初值为产业通商资源部8月1日公布的数字。(完)

(编译 侯向明； 审校 石冠兰)
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