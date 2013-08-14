版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:24 BJT

日本股市：日经指数早盘近收平，期指卖压令其承压

Akino说，大盘需要新动力，日经指数才能突破14,000点。

近期表现落后的券商股周三出现买气，证券类指数 上涨1.7%，涨幅居前，野村控股 股价上涨2.2%。

其他变化较大者包括消费金融公司Aiful Corp 重挫6.4%，且为主板成交第四大个股，此前该公司公布6月30日止的第一季营业利润下滑22%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐