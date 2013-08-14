版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:39 BJT

东京汇市：美元表现抢眼，因零售销售数据强劲助燃缩减刺激政策预期

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3262    1.3261     +0.01     +0.52    1.3194
 美元/日圆                      98.01     98.20     -0.19    +12.99     86.74
 欧元/日圆                     129.95    130.21     -0.20    +13.53    114.46
 美元/瑞郎                     0.9328    0.9326     +0.02     +1.89    0.9155
 英镑/美元                     1.5446    1.5447     -0.01     -4.95    1.6251
 美元/加元                     1.0344    1.0342     +0.02     +4.26    0.9921
 澳元/美元                     0.9103    0.9114     -0.12    -12.41    1.0393
 新西兰元/美                   0.7971    0.7962     +0.11     -3.77    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     89.200    89.500     -0.34     -1.03    90.130
 新西兰元/日                   78.110    78.190     -0.10    -44.53   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.36    151.69     -0.22     +7.48    140.82
 澳元/新西兰                   1.1412    1.1440     -0.24     -9.00    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 侯向明； 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐