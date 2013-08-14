中国汇市：人民币早盘走强，购汇高峰期将过或加重后期升值压力

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
* 即期早盘走强，与中间价连续走弱背向
* 交投区间狭窄，但客盘人民币升值预期偏强
* 中间价维稳抑制做多动力
* 实质性突破6.12或只是时间问题
路透北京8月14日 - 人民币兑美元即期 周三早盘走强，与中间价连续第二天走弱背道而驰，且交投区间狭窄。交易人士称，尽管此前数日尾盘遭遇大笔购汇令人民币做多热情受到一定压制，但客盘的结汇情绪仍浓，令今日走势背离中间价，继续在6.12附近盘整，未来整体方向仍趋向升值。
北京一国有银行交易员称，总体而言结汇还是偏多，客盘的人民币升值预期感觉还是比较强，尤其现在即将进入8月下旬，传统的季节性购汇高峰期基本过去了，后期人民币升值压力可能更强，6.12的关口迟早将被实质性突破。
“这几天日间都比较平淡，没有太大的波动，今天基本还是在6.12附近的位置波动，...迟早会突破6.12，未来还是要升值的。”北京一国有银行交易员指出。
而上海一股份制行交易员称，整体结购汇仍可以说相对均衡，今天也就20-30个点的波动，结汇略微偏强一点，虽然最近市场交易价偶尔创新高，但只要中间价基本持稳，没有给出明确的方向，人民币未来升值的空间亦相对有限，后市维持高位盘整的可能性更高。
北京时间11:19，人民币兑美元即期报6.12元，上日收报6.1217元。今日人民币兑美元中间价 为6.1720元，上日中间价为6.1705元。
东京汇市美元周三在亚洲交易时段全线走强。之前因美国发布乐观的零售销售数据推动美债收益率(殖利率)大涨，且引燃市场传言称美联储将在9月开始缩减刺激政策，从而扶助美元连续第三日上涨。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2625/55，上日尾盘为6.2620。
北京时间11:20，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1173/79元，上一交易日尾盘报6.1175元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。