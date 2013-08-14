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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元亚洲盘中走势停滞，等待欧元区GDP数据出炉

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* 欧元/美元今日亚洲早盘交投极为清淡，维持在1.3253/68的区间

* 欧元区经济正在改善的乐观情绪，应能在今日公布的第二季欧元区国内生产总值(GDP)数据被证实

* 调查预估中值显示，欧元区第二季GDP初值料较上季成长0.2%，优于第一季的萎缩0.2%

* 这样的结果应会暗示欧元区步出衰退，可望提振信心

* 欧元区数据改善应该会支撑欧元交叉汇率，但欧元/美元走势焦点在于美国联邦储备理事会(FED/美联储)动向

* 欧元/美元走势停滞，因美国公债收益率扬升，且市场价格反映美联储9月缩减刺激计划

* 今日稍晚美国将公布生产者物价指数(PPI)，而数据重头戏将会是明天的美国消费者物价指数(CPI)(完)

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(编译 张明钧; 审校 沈以文)
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