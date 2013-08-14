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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 11:59 BJT

中国新债：中国石化周四将发行100亿元超短融，期限九个月

路透上海8月14日 - 中国石油化工股份有限公司周三公告称，将于周四(15日)簿记建档发行100亿元人民币超短期融资券，期限九个月。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 中国石化 300 100 9 8/15簿记建档 工商银行 AAA 8/16 8/19

建设银行 ======================================================================================= (完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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