中国债市动态：10年国债收益率逼近“4”时代，银行投资户尝试介入中长债

路透上海8月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体涨势不改，上午招标的三年期国债延续颓势，推动二级市场收益率惯性走高，10年国债向4.00%的整数关进一步逼近。不过随后有银行投资户开始出手，尝试性买入部分中长期利率债，现券稍有走稳迹象。

交易员并指出，当前市场信心仍疲弱，加之经济基本面、资金面对债市的支撑力度有限，若央行货币政策不释放出乐观信号，债市的弱势格局暂难扭转。

剩余期限约9.78年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在3.92%，盘中高点至3.96%，上日收报3.94%，盘中报价最高已至4%；剩余期限约2.47年的固息国债130004券最新成交对应收益率 在3.82%，上日收报3.70%。

“有大行的投资户出来（买）了，现在这市况，估计也就是慢慢买，应该不会一下子拿很多，”上海一券商交易员表示。

上海一银行交易员则谈到，近期国债的走势较金融债更弱，成交也更为活跃，后市现券能否止住颓势，国债的表现是关键，“（短期内）看央行明天（公开市场）怎么做了，除非逆回购放点量出来，利率也往下多调点，市场才能感觉到暖意。”

业内人士透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，加权中标利率为3.77%，远高于此前3.69%的市场预测均值。