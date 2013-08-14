中国债市动态：10年国债收益率逼近“4”时代，银行投资户尝试介入中长债

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透上海8月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体涨势不改，上午招标的三年期国债延续颓势，推动二级市场收益率惯性走高，10年国债向4.00%的整数关进一步逼近。不过随后有银行投资户开始出手，尝试性买入部分中长期利率债，现券稍有走稳迹象。
交易员并指出，当前市场信心仍疲弱，加之经济基本面、资金面对债市的支撑力度有限，若央行货币政策不释放出乐观信号，债市的弱势格局暂难扭转。
剩余期限约9.78年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在3.92%，盘中高点至3.96%，上日收报3.94%，盘中报价最高已至4%；剩余期限约2.47年的固息国债130004券最新成交对应收益率 在3.82%，上日收报3.70%。
“有大行的投资户出来（买）了，现在这市况，估计也就是慢慢买，应该不会一下子拿很多，”上海一券商交易员表示。
上海一银行交易员则谈到，近期国债的走势较金融债更弱，成交也更为活跃，后市现券能否止住颓势，国债的表现是关键，“（短期内）看央行明天（公开市场）怎么做了，除非逆回购放点量出来，利率也往下多调点，市场才能感觉到暖意。”
业内人士透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币三年期固息国债，加权中标利率为3.77%，远高于此前3.69%的市场预测均值。
央行周一续做755亿元三年期央票，利率3.50%。但周二公开市场的110亿元七天期逆回购，中标利率却达3.9%，虽较最近一期的4%走低，但大幅高于二级市场水平。受此影响，资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。 (完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。