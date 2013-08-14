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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 15:01 BJT

法国数据：7月消费者物价调和指数(HICP)较前月下滑0.3%，预估为下滑0.4%

路透巴黎8月14日 - 法国国家统计局周三公布的数据显示，7月消费者物价调和指数(HICP)较前月下滑0.3%，预估为下滑0.4%。(完)
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