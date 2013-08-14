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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 12:24 BJT

澳新汇市：新西兰元因国内零售数据强劲而攀升，但澳元承压

不过新西兰元反弹有限，因市场先前已提前对该结果做好准备。

“新西兰元无法继续前进，这一点并没有让人太感意外，特别是美元也很强，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Chris Tennant-Brown说。

新西兰乐观的零售销售数据支撑市场预期：新西兰央行可能成为发达国家当中率先收紧政策的央行之一。尽管该央行暂时还不会采取行动。

相反地，澳洲央行至少得再降息一次以支撑经济活动，因为长期矿业荣景的顶峰已经过去。

澳洲公布的数据显示，第二季薪资成长受限，而这正是央行所乐见的结果，因有助于遏制通胀。

澳元兑美元 从盘中稍早的0.9112略跌至0.9106，更加远离周一创下的两周高点0.9221。澳元屡次未能攻越0.9220之后，回落的时机已到。

澳元支撑位在0.9073，若跌破将下探0.9035，此处为0.8848-0.9221涨势的50%回档位。0.9150之前有强劲阻力。(完)

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