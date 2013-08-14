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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月14日

路透伦敦8月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

  品种        最新库存        变动
   铜          588,450      -1,275
   锡           14,055        -150
   铅          195,025      -2,650
   锌        1,042,525      -2,600
   铝        5,452,125      -6,425
   镍          205,812         -78
 铝合金         68,140        -480
 NASAAC        111,860        -320
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据        库存分布              品种     库存数据           库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅       MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡       MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金       MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA       MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 李春喜)
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