台湾汇市：台币兑美元小幅收贬，实质交投量缩区间偏弱整理

* 台币量缩区间偏弱整理 * 29.970上方出口商抛汇挂单积极 * 美元买盘承接力道稍嫌不足 * 明日实质交投暂看29.950-29.980 路透台北8月14日 - 台币兑美元 周三收盘小贬3分。交易员认为，美国联邦储 备理事会(美联储/FED)官员连番出面喊话不排除9月缩减购债规模的可能性，加以美国公布 不错的经济数据，支撑美联储9月开始缩减购债的说法，激励国际美元续强，拖累台币随主 要亚币略显疲弱，料短线实质交投仍将紧盯韩元窄幅波动。 汇银人士指出，今天出口商在29.970上方抛汇意愿较强，越靠近30元价位，出口商抛汇 量能将更加踊跃。相对出口商抛汇挂单较趋积极，美元买盘承接力道稍嫌不足，致今日成交 量略为萎缩，料明日台币实质交投暂看在29.950-29.980。 “台币现在就温水煮青蛙，且水一点都不烫!”一位银行交易员称。 交易员表示，近期台币每天实质交投趋贬1分，整日波动幅度相当小，外资预期台币贬 幅有限及出口抛汇需求仍在，因此外资沿路酌量低接美元，致台币陷入区间整理格局。 若不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间主要在29.960-29.970，上日则在2 9.940-29.960。 另有交易员提及，目前消息面较为薄弱，市场由技术面主导，主要币别走势大致维持在 大区间整理，并未跳脱既有区间，日圆及韩元也是如此，暂先观察日圆若贬向百元关卡，可 能带动台币等亚币进一步走弱。 韩元 周三收低，海外投资者的美元买需重现，因美国正面的经济数据巩固了关 于FED下个月将开始缩减刺激规模的预期。韩元/美元 当地收报1,118.7，上日当 地收报1,115.3。 台股 周三收跌0.44%，报7,951.33点。至于外资及陆资在台股卖超41.42亿台币 ，由买转卖；上日修正后为买超51.29亿台币。 交易员指出，台股在八千点 关卡前近关情怯，盘势略显胶着，市场追价意愿薄弱，今日外资持续偏向汇出但力道并不明 显。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员指出，目前台币缺乏明确方向 ，仅是区间偏弱整理，美元/台币各天期换汇点折价幅度同步微幅缩减，显示海外法人倾向 观望，其中指标一个月期报在-0.005/0.000，上日在-0.015/-0.005。尾盘报价TWD1MNDFOR =来到29.952/29.965左右，上日收在29.955附近。 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周二称，不排除美联储在9月会议上缩减购债规模的可 能性，但美联储采取如此行动将取决于是否有证据显示，在减弱货币刺激政策的情况下美国 经济复苏仍能保持在轨道之上。 美国7月零售销售上升，暗示消费者加速支出，这可能支持美国联邦储备理事会(FED/美 联储)结束一项重大的刺激经济计画。 本周全球重要数据及事件： 周三美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就货币政策面临的挑战发表演说、美国7月P PI、英国央行公布7月货币政策委员会会议记录； 周四美国7月CPI、实质所得、一周初请失业金人数、美国7月工业生产、制造业产出和 产能利用率、美国8月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数； 周五美国7月房屋开工年率和建筑许可年率、美国第二季非农生产率环比年率和单位劳 工成本。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.032 30.002 29.959-30.060 30.060 4.74 5.13 元太外汇经纪公司 30.020 29.995 29.959-30.020 29.999 2.32 2.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.000 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.105/-0.080 -0.110/-0.085 (完)