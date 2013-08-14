中国货币市场：主要回购利率续升，主要受谨慎心理推动而供需尚可

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海8月14日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率续升，因央行公开市场操作导致的谨慎心态，续主导资金市场。虽然供需并未出现明显不平衡的状况，但在一二级市场现券等资产收益率不断攀高之际，七天等主要回购品种今日开盘价就不低，盘中成交也就基本在附近波动。
“主要还是市场心态有变，恐慌因素导致的，供需还是比较平衡的，没有特别紧张。”上海一商业银行交易员称。
她指出，目前各个市场价格较为混乱，未来资金中枢如何定位，目前来看预期仍不够明朗，央行公开市场七天逆回购定价在3.90%，但三年央票到期续作的利率定位在3.50%，而今日早间发行的三年期国债加权中标利率已攀升至3.77%。
“所以大家能承受的(资金)价格范围在扩大，资产端收益率在不断往上走，那成本上个20个点(bp)也还能接受。”她称。
华东一商业银行交易员则指出，今日回购利率报价主要受开盘价指导，如七天回购开盘已经定位在3.90%，目前心态又普遍谨慎，“价格上去了基本也下不来。”她称。
而继周二隔夜回购利率升逾20个bp后，今日隔夜升幅再超20个bp至3.44%附近，上述上海的交易员指出，隔夜当前价位个人感觉略有偏高，资金并不是太紧张，近期机构备付也都处于较高水平，如果七天回购看齐公开市场七天逆回购，在3.90%附近，隔夜定位在3.3%附近可能相对适宜。
财政部早间招标的三年期固息国债加权中标利率为3.77%，明显高于市场预测均值3.69%，延续了近期一级市场中标利率走高行情。
本已疲弱的中国债市可谓是祸不单行，公开市场三年央票续做的利空还未消化，央行周二又将七天逆回购利率定在高于二级市场的水平。资金利率应声走高，一二级债市收益率联袂上行，基准10年国债收益率再次刷新近两年来新高。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.4442 3.2393 +20.49
七天 3.8647 3.7339 +13.08
14天 4.1733 4.1604 +1.29 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9650 2.2950 +167.00
七天 3.9800 3.6000 +38.00
14天 4.0250 3.8000 +22.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4400 3.3100 +13.00
七天 3.8576 3.7900 +6.76
14天 4.1800 4.1600 +2.00 Shibor 其中:隔夜 3.4350 3.2253 +20.97
七天 3.8550 3.7020 +15.30
三个月 4.6500 4.6500 +0.00 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，