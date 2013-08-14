版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 18:14 BJT

台湾个股：富邦金称正洽谈参股大陆期货公司49%股权，华一银望第三季完成交易

路透台北8月14日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 总经理龚天行周三称，两岸服务贸易协议已纳入期货产业，条件优于WTO，目前正积极洽谈参股大陆期货公司49%股权，目前尚未成案，至于华一银行交易案预计将于第三季完成交易。

龚天行在投资人说明会上并指出，目前整个市场处于升息初期阶段，已逐步将旗下寿险公司的持有债券存续期间缩短。

“两岸银行参股最好能相互参股，规模最好是门当户对!”他说。

富邦金继收购大陆华一银行80%股权后，预计第三季可望完成交易，亦在寻找两岸银行相互参股的契机，根据第二次两岸银行监理平台会议“金银会”已提高陆银参股金控旗下台资银行持股比重至20%。

富邦金指出，未来将透过华一银行持续于大陆第一线城市扩展据点，并透过子公司富邦银行(香港)参股的厦门银行持续在二、三线城市布局。

除了银行端大陆布局外，龚天行表示，两岸服务贸易协议已将纳入期货业，目前正积极洽谈参股49%大陆期货公司的机会，只不过目前尚未成案。

富邦金今日收跌0.72%，报41.20台币；台湾加权指数 则收跌0.44%，报7,951.33点。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐