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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 12:37 BJT

《全球市场》美元和亚股双双走低，因美联储缩减购债的预期增强

“美国和欧洲数据显示全球经济正在好转，尽管这些数据还不足以给市场提供一个清晰的指引，但仍足以推动市场，”SK证券市场分析师Ko Seung-hee说。

将于周三出炉的数据料显示，欧元区经济第二季摆脱了最长时间的衰退，或小幅增长0.2%。

大宗商品市场，期铜 小跌至每吨7,273.25美元。现货金 在平盘上下振荡，最新报每盎司1,322.51美元。之前美国零售销售数据公布后，金价曾一度下滑。

布兰特原油期货 下跌0.5%，报每桶109.27美元。

受台风影响，港交所 上午暂停交易。(完) (编译 侯向明； 审校 石冠兰)
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