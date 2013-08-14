表格：英国4-6月按ILO标准失业率为7.8%，请领失业金人数大幅下降

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透伦敦8月14日 - 英国国家统计局周三公布：
* 英国7月请领失业金人数减少29,200人(预估为减少1.5万人);失业率为4.3%，为2009年2月以来最低
* 6月请领失业金人数修正为减少29,400人，为2010年5月以来最大降幅
* 截至6月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业人口减少4,000人；失业率为7.8%(预估7.8%)
以下为详细数据:
请领失业金人数 7月 6月 预估
较前月变动 -29,200 -29,400*(-21,200) -15,000
失业率(%) 4.3** 4.4 (4.4)
失业人口(百万人) 1.442 1.471 (1.4789)
按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
4月-6月 1月-3月 2012年4-6月 预估
失业人口(百万) 2.514 2.518 2.564
失业率(%) 7.8 7.8 8.0 7.8
三个月变动(千) -4,000 -- --
* 请领失业金人数创2010年5月以来最大降幅
** 失业率为2009年2月以来最低
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，