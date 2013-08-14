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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 16:48 BJT

表格：英国4-6月按ILO标准失业率为7.8%，请领失业金人数大幅下降

路透伦敦8月14日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国7月请领失业金人数减少29,200人(预估为减少1.5万人);失业率为4.3%，为2009年2月以来最低

* 6月请领失业金人数修正为减少29,400人，为2010年5月以来最大降幅

* 截至6月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业人口减少4,000人；失业率为7.8%(预估7.8%)

以下为详细数据:

请领失业金人数 7月 6月 预估

较前月变动 -29,200 -29,400*(-21,200) -15,000

失业率(%) 4.3** 4.4 (4.4)

失业人口(百万人) 1.442 1.471 (1.4789)

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

4月-6月 1月-3月 2012年4-6月 预估

失业人口(百万) 2.514 2.518 2.564

失业率(%) 7.8 7.8 8.0 7.8

三个月变动(千) -4,000 -- --

* 请领失业金人数创2010年5月以来最大降幅

** 失业率为2009年2月以来最低
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