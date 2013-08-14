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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 17:14 BJT

表格：欧元区第二季GDP初值较前季成长0.3%，优于预期

路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区第二季区内生产总值(GDP)初值为较前季上升0.3%，略强于预期。

2013 2013 2012

Q2 预估 Q1 Q4 Q3

欧元区

较前季变化(%) 0.3 0.2* -0.3 -0.6 -0.1

较上年同期变化(%) -0.7 -0.8** -1.1 -0.9 -0.7

欧盟

较前季变化(%) 0.3 -0.1 -0.5 0.0

较上年同期变化(%) -0.2 -0.7 -0.7 -0.4

* 路透访问的35位分析师给出的预估值从下滑0.2%至成长0.3%不等

** 路透访问的21位分析师给出的预估值从下滑1.1%至下滑0.6%不等。(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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